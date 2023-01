Guanacasteca se mantiene último de la tabla acumulada

El respetado técnico pampero, Horacio Esquivel, tiene plena confianza en mantener a Guanacasteca en primera división, por lo que no oculta que su fe es sacar la faena durante el Clausura 2023 y así mantener al club en la máxima categoría.

Guanacasteca inició el certamen con una caída de 3-0 ante el Saprissa en Tibás, lo cuál golpeó el ánimo de los jugadores guanacastecos, que aún así, se mantienen fuerte su parte mental de cara a buscar la salvación en el semestre.

Ser último de la tabla acumulada con 9 puntos es algo que tiene a Esquivel preocupado, ya que son conscientes de la papa caliente que tiene como DT, eso sí, la poca diferencia que tienen con el penúltimo -Santos- que tiene 12 unidades inspira a la ADG.

Es por ello, que Horacio Esquivel pide a los aficionados de Guanacasteca confiar en el plantel que han conformado este campeonato, por eso reconoce que saber como son las cosas difíciles en los banquillos lo hace creer en el milagro pampero.

«Hay que ganar, es la lógica en el fútbol. Creo que tengo una afición muy leal en Guanacaste, soy el primero que estoy luchando para que ellos estén tranquilos, esto empieza y nos empezamos bien, pero tengan la plena seguridad que no vamos a terminar de la manera como contra Saprissa, perdiendo. Guanacasteca va seguir en la primera división, esa es mi fe y a eso vine, a mí no me ha tocado fácil desde que dirijo fútbol, estuve en Limón y clasificamos varias veces, estuve en Puntarenas y también me tocó duro, ya el agua que pasa debajo del puente ya la conozco, por eso confío que vamos a salir adelante», afirmó Horacio Esquivel.

Los pamperos buscan concretar la llegada de al menos un fichaje más para fortalecer su planilla, que enfrentará en las próximas jornadas a Cartaginés, La Liga y Herediano en inicio de torneo complicado para el club con sede en el cantón de Nicoya.