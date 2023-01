Morados tienen tiempo para pagar hasta el 21 de enero

Redacción – El presidente del Monstruo, Juan Carlos Rojas, sostiene que en el Deportivo Saprissa están convencidos que tienen la razón sobre toda la novela que se ha gestado alrededor de Jimmy Marín.

Rojas no quiso ahondar mucho sobre el tema de Marín, debido que muchas cosas al respecto las manejan en la parte interna del Saprissa, ya que son procesos de FIFA y TAS.

FIFA le indicó al Saprissa que debe indemnizar 375 mil dólares (224 millones de colones) al club Hapoel Beersheva de Israel, esto por concepto de pago de comisiones tras la salida de Marín al fútbol de la Liga Premier de Rusia.

La escuadra de Israel denunció que el Monstruo no les pagó una cifra acordada si el volante se marchaba al extranjero, luego de su salida al Orenburg ruso. Hapoel acudió a la FIFA y Saprissa recibió la notificación de la condena al pago de más el 5% de intereses. Lea también: «Saprissa es una plataforma de sueños», así describe Juan Carlos Rojas al club morado Incluso, los morados tienen tiempo para cancelar el monto acordado hasta el próximo 21 de enero, en caso de no pagar los morados se exponen a no fichar por los próximos mercados de piernas, así como otros castigos. Juan Carlos Rojas habló en conferencia de prensa y por eso afirma que a falta de 10 días para que se termine el plazo, en Saprissa consideran que tienen toda la razón.

«Hay un proceso y de pronto hay cosas que no conoce la prensa, porque es algo que llevamos a lo interno, son procesos que lleva FIFA y el TAS, nosotros debemos concentrarnos en ese proceso, somos un club responsable y estamos convencidos que tenemos la razón, pero si en últimas instancias no nos dan las razón las autoridades del caso, no nos quedara otra de más que pagar y pagaremos, yo siempre lo he dicho pero todavía no estamos ahí», afirmó Juan Carlos Rojas.