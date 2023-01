Chamorro se ha convertido en una muralla para el Saprissa

Redacción – Ante la ola de rumores que colocan a Esteban Alvarado como nuevo portero del Monstruo, Kevin Chamorro le advierte al arquero nacional que si llega al Saprissa debe saber que deberá competir con él para ganarse un lugar en la titularidad.

Chamorro no se achica ante posible arribo de Alvarado al Monstruo, que espera concretar dicha incorporación antes del cierre del mercado de piernas el 31 de enero.

Incluso, hace unos días Esteban finiquitó su ligamen con el Club Sport Herediano. Para el arquero de 22 años, su intensión es seguir mentalizado en lo suyo y es por eso que promete seguir dando el 100% para seguir cuidando la portería del Saprissa.

Su trabajo en este Clausura 2023 ha sido tan bueno, que en las primeras tres fechas no ha permitido ni un solo gol, lo cuál habla bien del gran trabajo de Chamorro, que pese a su edad luce como un cancerbero muy maduro y con enormes condiciones.

Kevin Chamorro habló con Tigo Sports y lanzó una advertencia a Esteban Alvarado, con el fin de que sepa que si llega a San Juan de Tibás tendrá que competir con todo.

«Están hablando de Esteban, sabemos la calidad de Alvarado, qué sepa que vamos a competir y yo hago mi trabajo enfocado en lo mío, ahorita me toca jugar y cuando venga él sabemos la calidad de portero para bien, yo estoy mentalizado en lo mío, lo que me sirve lo voy agarrar y si no lo desecho, vamos a mentalizarnos, todo es por el bien del equipo, el que esté mejor va jugar», afirmó Kevin Chamorro a Tigo Sports.