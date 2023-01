Usuarios de redes sociales afirman que enterró a Piqué.

Redacción– Este miércoles 11, con tan solo unas horas de haberse estrenado, Shakira y BZRP enterraron a Piqué con la letra de su nueva canción, la cual lleva más de 3 millones de reproducciones.

La colombiana anunció que se uniría con el productor argentino, y desde entonces sus seguidores estuvieron a la espera de tan nombrada sesión.

“Esto es pa’ que te mortifiques you know así que trague trague mastique, yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te sal-Piqué”, dice la colombiana.

Luego de estrenarse la canción y el video musical al estilo del productor, lo que más llamó la atención de los seguidores de ambos artistas fueron los versos que cantaba Shakira.

No es la primer canción que Shakira le dedica a su ex pareja, ya que ‘Monotonía y ‘Te Felicito’, fueron otras canciones donde le tira a Gerard Piqué, el futbolista de 35 años de edad.

Y sin duda, en redes sociales salieron diferentes memes al respecto, en burla al futbolista.