Redacción– Hace unos días, se hicieron virales unos videos de Alejandro Fernández donde aparentemente se encontraba bajo los efectos de sustancias.

Fue mientras daba un concierto en México, cuando en uno de los videos se ve como intentó sentarse y cayó al suelo.

Ante los videos que empezaron a circular por las redes sociales, el artista salió a dar la cara.

“No me sentía mal. Sí, sentí que se me pasaron las cucharadas, pero hasta cuando llegué a mi cuarto de hotel, me acuerdo perfecto… Veo los videos y cómo defenderlo. Las cosas sucedieron, así pasaron. Me equivoqué”, agregó.

Según indicó, controla muy bien el alcohol, sin embargo ese día no tuvo tiempo para comer, lo que pudo haberle jugado una mala pasada.

También dijo que su madre y su novia le llamaron la atención, por lo que quedará probado que lo pensará dos veces antes de volver a repetirlo.