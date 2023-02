Bodmer es la mano derecha de Suárez en La Sele

Redacción – El asistente colombiano de La Sele, John Jairo Bodmer, asegura que el tema de que Luis Fernando Suárez solo visitaba el Estadio Coyella Fonseca se hizo viral, lo que generó que gran parte de la afición se les fuera encima en redes sociales.

Bodmer reconoce que a lo interno del cuadro patrio se dieron cuenta del mar de críticas que recibieron en redes sociales, ya que muchos tacharon a Suárez de solo asistir a los partidos del Herediano ignorando a los demás equipos del país.

Tras esas críticas, Suárez ha sido visto con sus asistentes en estadios como Pérez Zeledón, Cartaginés y Guanacasteca, incluso Bodmer afirma que recién llegado al país, la aplicación Waze lo mandó por un camino peligroso en su afán de llegar al Fello Meza.

La Tricolor está haciendo un microciclo de trabajo, donde sorprendió ver al joven Silvio Rodríguez, quién fue visto por los miembros de La Sele en una practica de La Liga.

John Jairo Bodmer habló con la prensa en el Proyecto Gol y señala que también van a entrenamientos de los clubes, pero eso la gente no lo dice ya que siempre buscan la mínima situación para tirarles algún tipo de cuestionamiento.

«Todo el tema de que solo visitábamos el Coyella se hizo viral, entonces todo mundo estaba encima de nosotros, yo no llevaba una semana en Costa Rica, puse el Waze y me mandó por una montaña y una calle supremamente angosta, yo desconocía. Después fuimos al Coyella, después al de Saprissa, Alajuela, San Carlos y hemos ido a una cantidad de estadios, la gente opina y ni más faltaba, así como tampoco la gente está pendiente de cuántos entrenamientos vamos, ver un partido en vivo es importante, si no se ve en televisión, vamos a los entrenamientos porque nos interesa ver a los jugadores como se compartan, eso la gente no lo menciona y eso no justifica, la gente tiene tiene derecho a opinar», afirmó John Jairo Bodmer.