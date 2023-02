Bolaños rompió el silencio previo al Clásico 343 de la historia

Redacción – El respetado volante del Monstruo, Christian Bolaños, rompió el silencio y afirma que muchas veces le gana la pasión por jugar y por eso reconoce que en ocasiones se pueden cometer errores que pueden perjudicarlo.

Bolaños dio una entrevista a Teletica Deportes y se refirió a su complicada situación en el Monstruo, donde no ha jugado ni un solo minuto en el torneo, donde le ha tocado ser relegado a la gradería en cada estadio que juegue el Campeón Nacional.

Es por ello, que el mediocampista de 38 años señala que siempre estará listo para ayudar a su equipo, por eso cuando no ve acción es normal que saque a relucir enojo y frustración de alguna manera, pero eso sí, no pierde el profesionalismo.

Christian Bolaños reconoce que la pasión por jugar le ha ganado en Saprissa, es por ello que deja claro que siempre ha sido autocrítico con todo lo que ha pasado con su falta de minutos en el primer equipo morado comandado por Jeaustin Campos.

«Ya sea jugando un minuto o 90, llegan situaciones que uno no espera y si llega ese momento de frustración, de enojo por querer competir y hay que afrontarlo de la mejor manera, me tocó vivirlo diferente pero en este momento gracias a Dios he estado entrenando con el grupo.

Cuando hablamos de fútbol muchas veces nos gana la pasión por jugar y uno puede cometer errores, soy una persona que tiene 22 años en esta carrera y no ha sido todo color de rosa, pero si he sido un jugador profesional y soy muy autocrítico, sé que nos hemos equivocado en algunas ocasiones», afirmó Bolaños Teletica Deportes.

En la misma entrevista, Bolaños señala que ya conversó con el DT del Saprissa, con quién dejó las cosas claras, con el fin de evitar más polémica o malos entendidos.