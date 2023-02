Martínez compite con Yael López por la lateral derecha

Redacción – El veloz lateral derecho rojinegro, Carlos Martínez, asegura que es consciente de la gran responsabilidad que tiene en el León, por eso señala que desde que llegó al club sabe que la misión siempre es ganar y nada más que ganar.

Martínez se ha adaptado muy bien al plantel de Alajuelense, donde ya registra 188 minutos en dos partidos disputados. Pese a que no suma mucha regularidad todavía, el futbolista no le teme a la competencia con Yael López para adueñarse de la banda.

Para el futbolista de 23 años, desde que le salió la oferta de La Liga sabía de la presión que iba tener, pese a eso no dudó en aceptar y por ello, el lateral ha tratado de meterse en su cabeza todo lo que representa el León para su numerosa afición.

Carlos Martínez habló con Teletica Radio y afirma que trata de no meterse presión que no le corresponde en su cabeza, pero eso sí, sabe de la gran responsabilidad que tiene.

«Desde que salió la opción de La Liga yo ya lo sabía, claramente acá a La Liga se viene a ganar y nada más que ganar, muchos hablan que tal vez tenemos muchos años sin ser campeones, pero igual acá en La Liga siempre se tiene que venir a ganar y así he tratado metérmelo a la cabeza en cada partido, vengo llegando y entonces no me meto mucha presión de la que no me corresponde, pero si trato dar lo mejor y llenar las expectativas de las personas que al final me trajeron acá», afirmó Carlos Martínez a Teletica Radio.