Porteños son novenos en la tabla de posiciones

Redacción – El director técnico del PFC, Alexander Vargas, le baja el tono a los gritos de «Fuera Vargas» de la afición de Puntarenas, los cuáles según el estratega se presentan desde su primer día al mando del cuadro porteño.

Vargas la pasa mal en el conjunto naranja, que perdió 1-2 ante Sporting FC en la «Olla Mágica» recibiendo así un fuerte golpe que tiene furiosa a la numerosa afición porteña, que es muy exigente con sus jugadores y su rendimiento.

Los gritos pidiendo la cabeza del timonel aumentaron cuando Sporting selló su victoria con un golazo de Harry Rojas al minuto 87, que convirtió las gradas en un hervidero pidiendo la salida definitiva del técnico, que tiene la confianza de la directiva.

Eso sí, Puntarenas está en una incómoda situación en la tabla de posiciones, ya que son novenos con 9 puntos en misma cantidad de jornadas, luego de cuatro derrotas, tres empates y solo dos triunfos.

Pese a todo lo que se dice de él, Alexander Vargas habló en conferencia de prensa y señala que la afición tiene el derecho de pedir su cabeza, pero deja claro que siempre ha vivido esa situación en su estancia con el Puntarenas FC.

«Los gritos de fuera Vargas de la afición se presentan desde mi primer día que llegue y entonces, eso a mí no me saca de lo que sé y lo que puedo hacer, obviamente soy responsable porque soy el entrenador y soy el que dirige este barco, pero bueno duele perder así, me duele por la gente que se vaya sufriendo, perdimos y nos quedamos con nada en la bolsa, pedirle una disculpa a la afición que gritan fuera Vargas, tienen su derecho y como lo recalqué, siempre ha sido así. La afición muchas veces es exigente, camaleónica porque cuando teníamos buenos resultados todos estaban, pero bueno yo entiendo esto es fútbol, sigo fuerte hasta que Dios dictamine otra cosa», afirmó Alexander Vargas tras los insultos que recibió en la Olla Mágica.