Tricolor fue eliminada por Puerto Rico en el Premundial de Concacaf

Redacción – A pesar del tremendo papelón al mando de La Sele Sub-17, Erick Rodríguez, timonel de la selección de dicha categoría considera que liderar al grupo fue una experiencia bonita, aunque reconoce que tenía algún tiempo sin dirigir chicos.

Rodríguez ha sido duramente cuestionado en las redes sociales, luego de que Costa Rica quedara fuera del Premundial de la Concacaf ante la humilde Puerto Rico, que se impuso en penales por 4-2 tras empatar 1-1 en 120 minutos.

Este nuevo papelón tiene como uno de los grandes responsables al popular «Shock», que careció de una fórmula adecuada para salvar este ridículo. Pero es más culpa de la Fedefútbol que nombró un estratega sin la preparación adecuada.

Debido que el mismo entrenador reconoce que tenía un tiempo sin comandar chicos de 15, 16 o 17 años, lo cuál es preocupante ya que se escogen personas que no están capacitadas como debe ser, por lo que las críticas a Rodolfo Villalobos han aumentado.

Erick Rodríguez afirma que ahora lo que se viene es un análisis de biotipo y perfiles de jugadores, con el fin de buscar respuestas al fracaso rotundo de la generación.

«Es una experiencia bonita, tenía algún tiempo de no dirigir chicos. Fue un proceso bonito, no le miento que si disfrutamos de la experiencia, pero bueno, el desenlace nos golpea y nos duele muchísimo y lo que queda es hacer un análisis, lo trillado. Ver el tema del biotipo, perfiles de jugadores y ahora con el profe Claudio Vivas se ha está enfocando en trabajar desde los 12 o 13 años para empezar a trabajar y que no lleguen con tantas falencias a estas edad de Selección Sub-17″, afirmó Erick Rodríguez.