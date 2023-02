Carevic le ha devuelto la ilusión a los manudos

Redacción – El entrenador argentino de Alajuelense, Andrés Carevic, asegura que el gran nivel de La Liga se debe gracias a que no hay lugar para relajarse en el plantel, ya que si un jugador lo hace muy probablemente de atrás le pase adelante.

La metodología de trabajo del timonel sudamericano tiene motivados a todos los jugadores rojinegros, que lo dan todo en el día a día, con la única intensión de llegar bien a los partidos y que de esa forma se vea la «Súper Liga» dando espectáculo.

Los manudos marchan líderes del certamen con 20 puntos en ocho fechas, lo cuál habla bien del Equipo de su Gente, que ha visto como poco a poco su afición ha ido recuperando la ilusión, gracias a la mano del argentino.

En el cuerpo técnico rojinegro tratan de potencializar de gran manera a todos los jugadores, buscando las virtudes de los mismos para así tener una mejora en el nivel, lo que ha estado dando excelentes resultados en el equipo erizo.

«Creo que el día a día de trabajo es la clave de que el equipo mantenga el nivel que tiene, el trabajo de ellos es felicitar a ellos por el gran esfuerzo que hacen en el día a día y llegar al partido de la mejor manera. Con respecto a potencializar, siempre tratamos de buscar sus virtudes, potenciarlos y el tema de mejora, tratar de equiparar para potenciar sus virtudes y acercar lo que nosotros nos damos a entender como cuerpo técnico lo que puede mejorar cada uno. No hay lugar para relajarse en La Liga, ese es el tema, jugador que no trabaje full y no al 100% no tiene lugar, ese es el tema, el de atrás le pasa por encima y acá nadie se puede relajar, creo que eso los chicos lo saben, hay que manejar las cargas, si alguien baja un poquito el de atrás lo pasa», afirmó Andrés Carevic.