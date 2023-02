Rodríguez ha sido duramente criticado por el fracaso tico

Redacción – El entrenador de la Selección Sub-17, Erick Rodríguez, dio la cara tras el ridículo de Costa Rica en el Premundial de la categoría al quedar eliminados ante Puerto Rico en penales, por lo que el timonel dice que obtuvieron lo que merecían.

Rodríguez asegura sentirse dolido por el papelón sin precedentes del cuadro patrio, que vio como Puerto Rico hizo la hombrada ganando 4-2 en penales, luego de que en 120 minutos se empatara por 1-1 en un juego lleno de emociones.

Desde la óptica del estratega tricolor, los seleccionados no supieron manejar la ansiedad, lo que les pasó la factura en el partido fallando acciones claras y hasta un penal en los tiempos extras, que reflejan la falta de capacidad del grupo.

En las redes sociales, muchos ticos han atacado a los jugadores principalmente, ya que consideran que muchos de ellos juegan de estrellas, cuando solamente se preocupan por tener un buen peinado o subir fotos a sus plataformas digitales.

Erick Rodríguez dejó saber su molestia tras el papelón de la Sub-17 y asegura que es un momento doloroso para todos los del grupo, ya que le quedaron mal al país.

«La verdad que bastante dolidos por este final, no era el que queríamos evidentemente, se intentó de todas las formas y aparte de que no jugamos un buen partido. En los cuatro partidos tuvimos demasiadas dudas, desgraciadamente obtuvimos lo que nos merecimos por lo que hicimos durante el torneo, veníamos ganando y veníamos invictos, pero nunca fuimos el equipo que nosotros esperábamos, tuvimos muchas dudas y ganamos partidos sin convencer. Tuvimos cinco jugadas debajo del marco y las botamos, le ganó la ansiedad a los chicos y desde el primer partido no se supo manejar este comportamiento, es una eliminación bastante dolorosa para todos, estamos dolidos y afectados», afirmó Erick Rodríguez.