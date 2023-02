Segura espera llevar a la gloria al PFC

Redacción- El nuevo entrenador de Puntarenas FC, Geiner Segura dijo en conferencia de prensa que espera estar a la altura de lo que significa el PFC.

Segura comentó que esta muy feliz de una nueva oportunidad, además añadió que siempre ha creído en el equipo de Puntarenas ya que sabe lo que significa la afición y la «Olla Mágica».

También, Geiner resaltó que llega muy ilusionado a un gran equipo y que llegó al PFC a ser protagonista.

«Estoy feliz de esta nueva oportunidad que me da la vida, siempre he creído en el equipo de Puntarenas, además de lo que significa la Olla Mágica y su afición. Lo más importante para mí es tener un sello y la dedicación y compromiso no faltarán, ocupamos la ayuda de todos y se que la afición nos respaldará en el corto y mediano plazo y espero estar a la altura de esta institución», afirmó Geiner Segura.

Seguidamente, «El Fantasma» Segura habló sobre lo que será su gestión del club, donde indicó que siempre habrá dedicación y compromiso por parte de todos los que integran el club para poder ilusionar a todos los porteños con grandes cosas.

Por otra parte, cerró diciendo que tanto jugadores como él, necesitan el apoyo de la afición puntarenense ya que todos deben estar en sintonía para lograr cosas importantes, además que esperan un gran proyecto en el corto y mediano plazo.

Geiner Segura, debutará en el banco porteño el próximo domingo a las 5:15 pm, cuando se enfrenten al líder del Clausura 2023, Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Lito Pérez.