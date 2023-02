Compartió con sus seguidores su larga historia para brindar una gota de inspiración.

Redacción– Maricruz Leiva compartió con sus seguidores, un emotivo mensaje en el que buscaba motivar a todos aquellos que dejaron sus estudios botados.

Después de 30 años, la periodista volvió a las aulas para terminar sus estudios en licenciatura.

«Ahora que estoy con toda la potencia, me dije, la cosa es que decidí no dejar ese cabo suelto. En mi carrera a casi nadie le reconocen el título de periodista, menos el de licenciatura; y a mi edad no creo que me den un trabajo donde me pidan ese requisito», agregó.

En 1993 Leiva se graduó como periodista en la UCR. Sin embargo, cuando quiso seguir con la licenciatura, no pudo terminarla por razones cómo: «trabajos, embarazos, más trabajo, vivir en el extranjero, luego más trabajo de noche hasta la madrugada y más trabajo».

Según indicó la comunicadora, cada vez que intentaba retomar los estudios algo era más importante que ser «Licda».

Exitosamente, y tras su esfuerzo, espera con ansias este 2023, hacer su proyecto de graduación este año y así finalmente obtener su título como licenciada en comunicación estratégica.

Además de querer convertirse en licenciada, Maricruz se ha especializado en orientar a los ticos que desean viajar al extranjero, ya que gracias a su experiencia se considera una persona capacitada para ayudar.

Ayer, compartió una publicación donde ofrecía sus servicios, para que cualquier costarricense que esté interesado en viajar, se contacte con ella, con sus planes de viaje económicos.