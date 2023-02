Faerron ha sido duramente criticado en redes sociales

Redacción – El entrenador florense, Geiner Segura, justifica estilo de juego de Fernán Faerron al señalar que piensa que el zaguero solo defiende sus intereses a muerte dentro de la cancha con el Club Sport Herediano.

Segura destaca el buen trabajo que realiza el defensor de 22 años, que ha tenido un inicio lleno de polémica en el equipo que nació grande, debido a actos antideportivos en los compromisos que ha jugado contra Grecia y Santos.

Ante los griegos, Faerron le dejó todo el cuello rasguñado al paraguayo Fernando Lesme, quién mostró a la prensa lo que le generó el jugador. Mientras, ante Santos las cámaras de FUTV captaron al futbolista morder a Alvin Bennette.

Esa situación le podría traer una sanción al hombre del Herediano, ya que el Tribunal Disciplinario actuará de oficio revisando el vídeo de la televisora.

Pese a esas situaciones que le han valido críticas al defensor, Segura considera que su pupilo tiene un buen carácter y cosas muy buenas que se pueden potenciar.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y elogió a Fernán Faerron por su forma de trabajar en el Club Sport Herediano, asímismo señala que es un jugador con un gran potencial para convertirse en un jugador clave en el fútbol tico.

«Creo Faerron es un muchacho que tiene cosas muy buenas, ese carácter es bueno, no es malo y hay que saberlo manejar, es un muchacho ganador y tiene mucha personalidad, pienso que defiende sus intereses a muerte, tiene cosas muy buenas y que mejorar como todo ser humano, pero cuando uno tiene la capacidad de escuchar más que responder, es un muchacho está entendiendo su rol y puede crecer muchísimo, muchas veces a mí se me juzga por mis maneras de ser, yo soy una persona que me he preparado y me siento orgulloso de donde soy de Río Claro de Golfito como campesino, pienso que a Faerron le pasa lo mismo, todos en la vida tenemos derecho a mejorar pero todos debemos mejorar, yo creo que Faerron que si va por esa línea de crecimiento tendremos un futbolista con un gran potencial y ha trabajado bien conmigo», afirmó Segura.