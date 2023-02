Redacción – Mientras en Costa Rica solo se suman fracasos a nivel de selecciones menores, Gonzalo Segares, entrenador tico que guía una prometedora generación de Estados Unidos, que tiene el sello «Pura Vida» gracias su estratega.

En el gigante país norteamericano muchos medios de comunicación han resaltado el trabajo del ídolo del Chicago Fire y ex-seleccionado de La Sele, que ha demostrado que los costarricenses tienen una enorme calidad para dirigir a chicos con enorme calidad.

Segares cumplió un rol fundamental para el gran trabajo de los estadounidenses en el Premundial de Concacaf Sub-17, donde llegaron hasta la final ante México, la cuál los «gringos» terminaron perdiendo con cifras de 3-0.

Pese a ese revés, el tico y su cuerpo técnico lograron el objetivo de clasificar a USA a la Copa del Mundo de Perú 2023. La labor de Gonzalo es digna de aplaudir, ya que fue el primer DT tico en guiar a un combinado que no sea La Sele a un Mundial.

