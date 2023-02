Redacción – ¡Histórico! Tico Gonzalo Segares clasifica a Estados Unidos al Mundial Sub-17, luego de que hincaran por 3-5 a Guatemala en los cuartos de final del Premundial.

Segares es el entrenador de los norteamericanos, que empezaron a tejer su cupo a la Copa del Mundo de Perú 2023 con un tanto obra de Brian Carmona al minuto 7 con el 0-1.

Estados Unidos aprovechó las falencias de Guatemala y al minuto 28, Keyrol Figueroa se hizo presente con el 0-2. Los chapines descontaron con el 1-2 al minuto 45+1, Olger Escobar anotó de gran forma desde el punto de penal.

𝗧𝗜𝗖𝗞𝗘𝗧 𝗣𝗨𝗡𝗖𝗛𝗘𝗗 🎟🌎

Your #U17MYNT is headed to a record 18th U-17 @FIFAWorldCup!! pic.twitter.com/aMy8ViYdpi

— U.S. Soccer YNT (@USYNT) February 22, 2023