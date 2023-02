Guanacasteca está siendo un equipo animador del torneo

Redacción – El entrenador de la ADG, Horacio Esquivel, asegura que desde su llegada al conjunto pampero su discurso a los jugadores de Guanacasteca es de clasificar a la fase final, por lo que buscarán seguir con el paso en el torneo.

Los guanacastecos se enfocan en continuar haciendo una buena labor en el certamen, que les ayude a cosechar puntos que los encaminen hacia los primeros lugares y de paso, les ayude a alejarse aún más del descenso.

ADG es penúltimo en la tabla acumulada con 18 puntos, solo uno más que Santos de Guápiles, quiénes son los dueños del sótano. Esquivel asegura que tienen la intensión de convertir el Estadio Chorotega en su fortaleza y así poder seguir siendo protagonistas.

En el actual certamen, los verdolagas ocupan la sexta posición con 9 puntos, lo cuál tiene con la ilusión al tope a los jugadores de Guanacasteca, que afinan detalles para el llamado «Clásico del Pacífico» ante Puntarenas FC, que pinta para ser un gran juego.

Horacio Esquivel asegura que los clásicos se ganan, por lo que la consigna en el grupo es sacar el triunfo ante PFC para así continuar con la consigna de clasificar.

«Desde que yo llegué, mi discurso en Guanacasteca es de clasificar, el anterior equipo que estuve en primera división fue Limón FC y convertimos la casa en una cancha fuerte, creo que acá el entorno es similar, por ahí lo estamos haciendo fuerte, no hemos perdido en casa en el Torneo de Clausura 2023, esa es la consigna y los muchachos lo tienen claro que es clasificar, lo demás va saliendo solo y lo importante, por lo cuál uno participa es para clasificar, uno está en el torneo para no participar, si no que para competir», afirmó Horacio Esquivel.

Los porteños visitarán a Guanacasteca este próximo sábado 18 de febrero a las 3:00 de la tarde. Dicho partido promete ser emocionante por la enorme rivalidad que hay entre ambas aficiones, que son muy pasionales con sus clubes.