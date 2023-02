Redacción – Inter de Milán: El gigante italiano celebró una gran victoria de 1-0 ante el FC Porto de Portugal en acción de los octavos de final de Champions League.

Una solitaria anotación de Romelu Lukaku al minuto 86, fue suficiente para lograr dar el primer golpe al combativo equipo portugués, que fue un dolor de cabeza en el Estadio Guiseppe Meazza, que se vistió de gala.

Lukaku es de los mejores jugadores del plantel comandado por Simone Inzaghi, que aplaudió a sus dirigidos por el tremendo esfuerzo ante el Porto.

Ahora la vuelta será en el Estadio Do Dragao de Lisboa el próximo 14 de marzo. Se espera que el conjunto lusitano tome mayores riesgos en dicho juego decisivo.

A lead to take to Portugal 💪#InterPorto 1-0 (FT)#UCL #ForzaInter pic.twitter.com/GhffCPsGRN

— Inter (@Inter_en) February 22, 2023