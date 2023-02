Sunderland se ubica en puestos de Playoffs

Redacción- Jewison Bennette sonríe al ver minutos en el triunfo del Sunderland tras derrotar 1-0 al Reading y así seguir en puestos de Playoffs.

En los primeros 20 minutos del primer tiempo, ambos equipos tuvieron muy pocas ideas ya que con la buena labor defensiva y la poca claridad en ofensiva evitó que se abriera el marcador.

Casi anota el Sunderland, tras un gran cobro de tiro libre de Patrick Roberts, apareció Ballard que sacó un gran remate de cabeza y pasó muy cerca del marco defendido por Joe Lumley en 25 minutos del primer tiempo.

25' Patrick Roberts swings in a free-kick that's nodded over by Ballard. [0-0]#SAFC | #SUNREA — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 11, 2023

Se salvó Reading, tras un pase de Michut y el joven delantero Joe Gelhardt sacó un remate que pasó a centímetros de la portería custodiada por Lumley en 49 minutos de la segunda parte.

49' An inch-perfect pass from Michut releases Gelhardt, but he drags his effort wide. [0-0]#SAFC | #SUNREA — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 11, 2023

Jewison Bennette ingresó de cambio al minuto 81 del segundo tiempo, tras sustituir a Jake Clarke y aportar más uno contra uno en la recta final del juego.

Llegó el gol de los «Black Cats», apareció Patrick Roberts que sacó un remate que está vez si logró vencer al arquero Joe Lumley y así adelantar al Sunderland en 84 minutos del complemento.

87' Brilliant from Roberts, who picks up a loose ball, fakes the initial shot then fires past Lumley! [1-0]#SAFC | #SUNREA https://t.co/9X79wv6TqL — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 11, 2023

Finalmente, Sunderland logró un valioso triunfo tras derrotar 1-0 al Reading y así llegar a la séptima posición del Championship y sumar 45 unidades.