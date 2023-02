López es uno de los capitanes rojinegros

Redacción – El talentoso volante hondureño del León, Alex López, afirma que la afición de Alajuelense no se fijan en estadísticas, ya que ponen como prioridad ganar campeonatos, que es el gran objetivo trazado en el Equipo de su Gente.

Tras el regreso de Andrés Carevic, los liguistas poco a poco se han ido acercando al plantel rojinegro que está desplegando buen fútbol en el certamen colocándose como líderes con 17 puntos en las primeras siete jornadas.

Uno de los puntos altos de ese buen momento en Alajuelense es López, que incluso se ha convertido en uno de los capitanes de la institución, lo que refleja su enorme trascendencia a lo interno del grupo, donde se le respeta de gran forma.

Para el catracho de 30 años, en el León están enfocados en ir partido a partido en busca de la gloria, pero eso sí, no esconde que para él es un orgullo representar a Honduras en un club tan grande como La Liga.

Alex López habló con Teletica Radio y no oculta que le ha agarrado mucho cariño al cuadro manudo, por le resta importancia a sus grandes números en el torneo, ya que su prioridad es ayudar a la institución a ganar la copa 31 e el Clausura 2023.

«Es un orgullo y estoy con una gran satisfacción saber que represento a Honduras en una gran institución, así que no es fácil y espero seguir haciendo historia. Siempre que un torneo sale mal y siempre van haber críticas a pesar de que uno estadísticamente siempre está peleando en asistencias y goles, al final si miran mis estadísticas en asistencias del equipo tengo muchísimas, pero la afición de La Liga no se fija en estadísticas, ellos se fijan en campeonatos, yo le he tomado cariño a La Liga, obviamente habrán partidos donde me van a elogiar y otros a criticar, debemos seguir paso a paso con mucha humildad», afirmó Alex López a Teletica Radio.

En lo que va del Clausura 2023, Alex ya contabiliza 511 minutos en siete partidos, donde ya ha marcado dos goles. Eso refleja la enorme confianza que le tiene Carevic.