Norteños solo tienen una victoria en el certamen

Redacción – El mediático atacante norteño, Jonathan McDonald, dejó saber su enorme malestar por el estado de la cancha de Guanacasteca en el Estadio Chorotega, la cuál considera como una superficie donde no se puede jugar y que el balón pica muy feo.

McDonald resaltó las aparentes malas condiciones del escenario deportivo de la ADG, donde San Carlos perdió por 1-0 contra los comandados por Horacio Esquivel, que ganaron con un gol de penal obra de José Pablo Córdoba.

Para Big Mac la caída en la casa de Guanacasteca choca en el plantel norteño, ya que ellos intentaron jugar con el balón al piso y dar un buen espectáculo, pero no pudieron por las irregularidades que presenta el césped del estadio pampero.

En su visita a Nicoya defendiendo la camiseta de San Carlos, McDonald vivió un ambiente hostil, ya que cada vez que tocaba bola era abucheado por la afición verdolaga.

Jonathan McDonald habló con AMPrensa.com en Nicoya y asegura que ahora deben ir a Ciudad Quesada a intentar levantarse en el campeonato, donde han tenido un inicio de torneo para el olvido cosechando solo 9 puntos en 10 jornadas disputadas.

«Tiene que chocar cualquier derrota, igual que no sumemos muchos puntos y que se nos hayan ido puntos importantes acá en Nicoya, obviamente tiene que molestar. Tenemos un equipo joven y que está en construcción, acá el Estadio Chorotega no se puede jugar, el balón pica muy feo lamentablemente, por más que intentamos jugar bien y con balón al piso, darle buen manejo no pudimos hacerlo. Ahora nos iremos para San Carlos y tratar de levantar cabeza en el campeonato», afirmó McDonald a AMPrensa.com en Nicoya.