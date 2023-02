La investigación surge luego que supuestamente la Caja Costarricense del Seguro Social comprara mascarillas que no eran médicas

La empresa a la que le compraron los productos se de dedicaba a la jardinería

Redacción- Tras una supuesta compra irregular de mascarillas al inicio de la pandemia del Covid-19, por parte de la CCSS, Agentes del Organismo de Investigación Judicial allanaron diferentes lugares.

La investigación surge luego que supuestamente la Caja Costarricense del Seguro Social comprara mascarillas que no eran médicas. Es por esta razón que tanto oficinas de la CCSS, empresas y casas están siendo allanadas.

De acuerdo con la información, la CCSS le pagó a la empresa MR Comunicaciones por un total de 12 millones de mascarillas. Además cabe recalcar que dicha empresa no se dedicaba a la venta de insumos médicos, sino mas bien a la jardinería.

Por otro lado, la empresa no cumplía con loa requisitos administrativos ni técnicos para poder suplir estos productos. Otro punto importante es que al ser productos que no eran de uso médico no se pudieron utilizar, además del costo que fue bastante excesivo.

Noticia en desarrollo…