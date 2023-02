Cruz pasará en el congelador en el primer equipo morado

Redacción – El presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, envió un contundente mensaje hacia Aarón Cruz, a quién le dice que va ser muy difícil que juegue con el Monstruo tras haber renovar su ligamen con el cuadro morado.

Rojas señal que en el Monstruo no están enojados ni tampoco le tienen algún reproche con Cruz, que tal parece que todo el Clausura 2023 no verá acción el Campeón Nacional, ya que no extendió su contrato pese a una oferta que le puso el club en la mesa.

Sumado a que Saprissa contrató a Esteban Alvarado, por lo que Aarón sería relegado a ser como mínimo cuarto portero del Monstruo, ya que Kevin Chamorro es el estelar y el joven Abraham Madriz figura actualmente como el suplente.

Juan Carlos Rojas habló en conferencia de prensa y asegura en el Saprissa están agradecidos con Cruz por haber ayudado al club a ganar títulos, pero que ahora debe entender que casi no va jugar tras su decisión de no renovar.

«No se llegó a un acuerdo y no había obligación de ninguna de las dos partes para hacerlo, se trató y creo que de pronto era lo más conveniente, porque el jugador tiene contrato y lo vamos a cumplir hasta el final, pero la realidad es que va ser muy difícil que juegue, creo que de pronto convenía otro, estamos donde estamos y aquí queríamos lo mejor para él, no tenemos ningún tipo de reproche y no estamos enojados con Aarón Cruz, creo que cada uno toma decisiones, yo estoy agradecido con Aarón por sus años que pasó aquí en el club y por lo que contribuyó en los títulos que ganamos, ahora queda cumplir las cosas de una manera correcta», afirmó Juan Carlos Rojas.