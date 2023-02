Abrió los premios con un homenaje a Puerto Rico

Redacción– Este domingo se llevaron a cabo los premios Grammys 2023, donde estuvieron presentes todas las figuras importantes del medio musical.

Entre ellos destacó la presencia de Bad Bunny, quien se encontraba desparecido luego de su más reciente polémica con una fan a la cual le arroja el celular al mar.

El puertorriqueño está nominado a álbum del año por «Un Verano Sin Ti», y fue el primer artista en pisar la pista, dandole inauguración al evento, sin embargo, el premio en esa categoría se lo llevó Adele.

Con un popurrí de sus canciones, dio un homenaje a su país, Puerto Rico, y puso a bailar a todos los asistentes.

El álbum de Bad Bunny «Un Verano Sin Ti» hizo historia como el primer álbum en español nominado a álbum del año. Debutó en el No. 1 del Billboard 200 con fecha del 21 de mayo y pasó 13 semanas no consecutivas en la cima de la lista, la mayor cantidad de semanas en el No. 1 de cualquier producción desde 2016, según Billboard.