Redacción – ¿Son más bonitos que los de La Sele? Jamaica presenta sus nuevos uniformes Adidas y genera una ola de comentarios de parte de aficionados ticos, que cuestionan a la marca alemana por los diseños que hizo en Costa Rica.

Los «Reggue Boyz» también se unieron a la marca Adidas, luego de que la Federación Jamaiquina de Fútbol (JFF) rompiera relaciones con Kappa.

Los caribeños vestirán extraordinarios diseños, el primero es con el característico amarillo con rayas delgadas color verde, así como destalles en el cuello de tono verde, negro y amarillo haciendo un diseño realmente bello.

Además, se presentó un uniforme negro y otro en una tonalidad azul profundo con detalles que son parte de la cultura jamaiquina. Cabe resaltar, que los caribeños cuentan en su uniforme con el logo nuevo de Adidas, en caso los de La Sele aún tienen el viejo.

Actualmente, Jamaica ocupa la casilla número 64 en el ranking de la FIFA, es la sexta mejor nación de la Concacaf. No asisten a un Mundial desde su única participación en Francia 1998, eso sí, se han convertido en una selección animadora del área.

Este nuevo uniforme Adidas será lucido por jugadores de la talla de Michail Antonio del West Ham, León Bailey del Aston Villa, Bobby Reid del Fulham, Jamal Lowe del Queen Park Rangers, Junior Flemmings del Toulouse y otros más.

Esta presentación del nuevo uniforme de Jamaica ha causado que muchos ticos expresen su malestar con Adidas, ya que creen que se pulieron más con los caribeños y que con La Sele sacaron diseños genéricos y sin mucho detalles.

