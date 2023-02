«Así fuiste Yes, a fuego lento pero siempre encendido en el alma y el corazón. Amiga sincera y directa, que no siempre me daba la razón pero hablaba con transparencia. Al inicio una compañera de elenco que en poco tiempo se ganó mi cariño. De cuchara privilegiada, lo admito, te ganaste también mi estómago con cuantos antojos llevabas al teatro, a las grabaciones o preparabas para recibirnos en tu casa. Me abrazaste con amor en mis momentos de tristeza y me hiciste reír hasta las lágrimas con cuanta cosa se te venía a la cabeza…Gracias por los paseos al Puerto. Gracias este último diciembre haciendo recetas, comiendo pancito en tu casa y siendo la mejor anfitriona del mundo. Gracias por estas últimas semanas de grabación, por reírnos cuando el miércoles se nos llenaron los pies de arena y parecíamos locas, por el pinto miniatura y los masajes entre escenas…

Gracias por ese último abrazo que nos dimos el viernes, porque nos dijimos «te quiero» cuando me bajé del carro y le dije al conductor que te cuidara y te llevara con bien a casa. Gracias por los mensajes el fin de semana… Te quiero inmensamente y aunque el dolor de tu partida es difícil de digerir y me deja un enorme vacío, agradezco haberte conocido y saber que cada momento compartido lo disfrutamos a fuego encendido. Concluyó en redes.