Venegas dice que en La Liga son dañados en algunas jugadas por el arbitraje

Redacción – El delantero de Alajuelense, Johan Venegas, pega el grita al cielo y asegura que La Liga es el equipo que menos presenta quejas al arbitraje, pero aún así siente que están siendo daños en algunas jugadas en los partidos que disputan.

Venegas señala que los brumosos anotaron dos goles en Alajuela de forma errónea, ya que considera que el primer tanto lo hizo Jeykel Venegas en offside y el penal anotado por Marcel Hernández también le dejó dudas al «Cachetón».

Incluso, el ariete de 34 años asegura que en Alajuelense tratan de no reclamarle a los árbitros, con el fin de evitar problemas con los referís, pero Johan está disgustado que salgan entrenadores a condicionar y cuestionar la labor de los árbitros.

Desde la óptica del delantero manudo, esas declaraciones que hacen personeros de otros clubes puede hacer que los referís los beneficien en los juegos, por eso Johan Venegas pide quitar eso de raíz para que el fútbol de Costa Rica siga creciendo.

«El primer gol fue en offside y el penal no lo tengo claro, no es hablar por hablar, si no que sale un técnico hablando y al siguiente partido los benefician, sale otro y los siguientes partidos los benefician, entonces ya hace costumbre que salgo hablar a conferencias de prensa para ver si el arbitraje nos va beneficiar, si vamos a seguir ese camino estamos muy mal, La Liga es el equipo que menos presenta quejas al arbitraje y sentimos de alguna manera estamos en ciertas jugadas siendo dañados, entonces tratamos de jugar y no reclamarles, solo jugar al fútbol y dar buen espectáculo, entonces debemos quitar eso de raíz. Hay que buscar los recursos para ver como mejoramos todos de forma integral porque el fútbol de Costa Rica tiene que crecer», afirmó Johan Venegas.

Tras su doblete en la victoria de 3-2 del León en La Catedral, Venegas se consolidó como el goleador del campeonato al llegar a nueve festejos en el torneo de Clausura 2022.