Redacción – ¡Enorme! Jewison Bennette brilla con gol en la FA Cup de Inglaterra, donde el Sunderland AFC lamentablemente cayó eliminado con global de 2-3 ante el Fulham de la Premier League inglesa en el torneo copero.

El tico inició el compromiso en la banca y desde ahí, vio como el Fulham empezó ganando el compromiso con un tanto de Harry Wilson al minuto 8 para el 0-1.

Aunque Sunderland intentó hacerle daño al equipo de la Premier League, sus intentos fueron inútiles ya que el Fulham amplió la ventaja a 0-2, gracias a un tanto obra de Andreas Pereira sobre 59 minutos del partido.

Con el fin de desequilibrar al rival, Bennette entró a la cancha sobre el minuto 71 y así ir en busca de ayudarle a su equipo a meterse en el partido.

Sunderland encontró el ¡GOOOL! por medio de Jack Clarke, que firmó el 1-2 en el partido, viendo al costarricense de 18 años celebrar por todo lo alto al minuto 77.

A pesar de ese tanto, los Gatos Negros se vieron superados nuevamente al minuto 82, tras un tanto del famoso jugador francés, Layvin Kurzawa para el 1-3.

Cuando parecía que el Sunderland ya se había entregado en el partido, Bennette echó mano de su enorme calidad y al minuto 90, el tico se lució con una certera definición gritó el ¡GOOOOOOL! del 2-3 para así meter de lleno a su equipo en el duelo.

STARBOY ⭐@fedefutbolcrc's rising star grabs his first #EmiratesFACup goal for @SunderlandAFC 🇨🇷 pic.twitter.com/7MaSKQLtcY

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2023