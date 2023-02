Redacción- La guapa presentadora del programa De Boca en Boca, Montserrat del Castillo, dio una exclusiva el día de ayer en dónde se abrió con el público acerca de los procedimientos estéticos que se realizó en el pasado.

Esto se dio a raíz de que ella ha sido fuertemente criticada en las redes sociales por las cirugías estéticas que se ha hecho a través de los años.

Del Castillo se sinceró en su entrevista y aseguró que a sus 19 años tomó la decisión de realizarse un procedimiento estético que salió mal.

Tras una recomendación, Del Castillo se hizo el procedimiento estético que salió mal, no obstante, afirma que no estaba en sus planes que saliera así, por lo que tuvo que perdonarse a ella misma por las decisiones que había tomado en ese momento.

«Fui donde me recomendaron, me hicieron una mala praxis. yo no quería quedar mal. Tuve que perdonarme yo misma por lo que había decidido hace muchos años, tuve que aceptar que esto me estaba pasando y finalmente empoderarme de que no era justo, porque yo no estaba haciendo nada malo. Yo había tomado una decisión, lo traté de corregir, y si quedé bien o quedé mal ni modo». Recalcó Del Castillo.