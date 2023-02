Redacción- Aymará Davis es una joven de 25 años que sufrió un accidente luego de que se le incrustara un pincho durante su celebración de cumpleaños.

La situación se dio luego de que empujaran la cara de Davis hacia el pastel, el cual tenía pinchos de madera. Fue ahí cuando lamentablemente se le incrustó en su ojo, lo que le provocó la pérdida de la vista.

La joven dio una entrevista para Telenoticias, en dónde contó el testimonio de todo lo que le sucedió y además aprovechó para enviar un mensaje.

“Yo soplé las velas y que dije: no me metan la cara en el queque porque no me gusta, y no recuerdo porque me acerqué al queque, pero recuerdo que me empujaron la cara y empecé a sentir un dolor muy fuerte en el ojo. Pero yo creí que era lustre y me ataqué a llorar porque me dolía mucho. Creo que me senté y luego me desmayé porque no recuerdo más”, afirmó Aymará Davis.