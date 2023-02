El “Porcio” acusó a Rigoberto de no querer trabajar con él, en podcast

Redacción– Los comediantes ticos, “Gallina” y el “Porcionzón”, se han visto envueltos en una polémica por declaraciones hechas en el podcast “Los Gordos Podcast”.

Carlos Ramos, conocido como el Porcionzón, declaró en el podcast al que fue invitado, que su amigo “Galli”, no quiso aceptar una oferta de trabajo con él, porque no era su estilo, como mencionó.

“Me duele, mi amigo Gallina que lo quiero casi como un hijo, lo invité a mi programa y me dijo que no, me dice ‘es que yo estoy en otra nota’”, dijo Ramos.

Ante la polémica que desató la declaración del comediante, su colega, Rigoberto Alfaro, salió a aclarar la situación con una imagen en Instagram.

“Yo fui parte del programa el «Manicomio de la Risa «durante 15 años y luego de finalizado este tiempo en la radio recibí un ofrecimiento por parte de Carlitos Ramos para participar de su programa, yo muy agradecido le comenté que ya tenía un proyecto junto a Pepe y Choché (La Base Podcast) pero que le agradecía la intención”, aseguró Alfaro.

Según menciona en su publicación, dicha fue la razón que hizo que renunciara a Radio Omega para dedicarse a ese proyecto.