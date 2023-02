Rojas afirma que esa es la gota derrama el vaso

Redacción – El presidente del Monstruo, Juan Carlos Rojas, no quiere que perjudiquen al Saprissa, por eso pide una sanción histórica a los árbitros ante la filtración de mensajes donde los referís prometieron unirse como gremio para no tolerar a Jeaustin Campos.

Todo se da luego de que se filtrara una conversación de WhatsAap de los árbitros de la primera división, con el fin de tomar medidas en contra de el timonel morado, quién trató de alcahueta e incompetente a Juan Gabriel Calderón tras el Clásico.

En la misma se puede observar Hugo Cruz, Pedro Navarro y Octavio Jara piden al gremio de silbateros unirse. Al parecer, los referís no tendrá reparo en expulsar a un miembro del Monstruo, ya que según ellos tienen el respaldo de la Comisión de Arbitraje. Saprissa espera una sanción histórica para los árbitros pic.twitter.com/JPEv5XSPQN — TD Más (@tdmas_cr) February 9, 2023 Esa situación generó que en el Campeón Nacional emitieran una carta señalando que enviaron una queja formal a la Unafut y la Fedefútbol, asimismo pidieron una reunión de carácter urgente para buscar esclarecer el tema. Lea también: Ángel Tejeda: «Es muy linda la idea juego de Andrés Carevic en La Liga» Juan Carlos Rojas habló con Teletica Deportes Radio y afirma que lo están viviendo es algo sin precedentes, por eso espera que se tomen acciones históricas contra los encargados de impartir justicia que intentan confabular ante el Saprissa en el torneo. «Los hechos hablan por si solos, no es el estilo que uno no quiere a un árbitro en específico, porque al final probablemente nos quedaríamos sin árbitros para que nos piten, estos árbitros en particular creo que evidentemente están en un grave conflicto de interés, por lo que ellos mismos han mostrado y eso es muy serio, yo lo que quiero ver es como va reaccionar la Comisión de Arbitraje y su presidente Randall Poveda.

Hasta ahora me parece y creo que no se han pronunciado, vamos a esperar ese pronunciamiento, además solicitamos esa reunión no solo de Saprissa, si no que de todos los clubes de primera división. Esto no tiene precedentes y por lo menos en la historia reciente, tiene que haber acciones históricas y esto es la gota que derrama el vaso, si es que no se había derramado ya, uno debe tener un margen normal de error y todos estamos de acuerdo que ese margen se ha ampliado y se ha salido», afirmó Juan Carlos Rojas en Teletica Deportes Radio.