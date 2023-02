Cuadro de la Vieja Metrópoli no ha tenido un buen rendimiento en el Clausura 2023.

Redacción – Paulo César Wanchope dejó en claro su molestia con el desempeño arbitral en el juego de este lunes por la noche entre Saprissa y Cartaginés.

El timonel del cuadro blanquiazul considera que los réferis se encuentran muy presionados por toda la polémica que los ha rodeado en los últimos días.

Misma que surgió tras unas declaraciones de Jeaustin Campos quien tildó a Juan Gabriel Calderón de incompetente.

Situación por la cual el histórico jugador da a entender que termina afectando el criterio de los árbitros, opinión que lanzó tras la derrota brumosa por 1-0 ante el Monstruo.

Resultado que deja a «Chope» en el ojo de la crítica, puesto que el equipo de la Vieja Metrópoli se encuentra en la sétima posición de la tabla con 8 puntos de 21 disputados.

«Tan inocente no puedo ser, porque la semana pasada berrearon y le dijeron incompetente a un árbitro y vea lo que pasó, vea lo que está pasando, más de, más de una vez nos pararon, nos cortaron la jugada y ese penal no fue penal, no fue penal, para nada», declaró el técnico de Cartaginés.