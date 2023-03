Félix estará prestado todo el 2023 en San Carlos

Redacción – El habilidoso extremo hondureño, Bryan Samir Félix, asegura que los aficionados liguistas son increíbles, ya que sabe que lo quieren verlo de regreso en el León, lo que motiva al catracho a darlo todo en San Carlos donde está a préstamo.

Félix está cautivado por el gran trato que le dan los aficionados manudos, que en un gran sector se quejaron por la salida del hondureño, que fue prestado por todo el 2023 a los Toros del Norte, con el fin de que gane experiencia y minutos en primera división.

La molestia de muchos manudos se dio tras el gran nivel mostrado por Bryan Samir el semestre anterior, donde demostró su enorme calidad con grandes presentaciones en Liga Concacaf y partidos del torneo nacional, donde siempre ha cumplido con creces.

Su picardía, buen trato de balón y velocidad enamoraron a muchos manudos, que esperan que el hondureño vuelva pronto al León, por ello el catracho está con la motivación al tope en San Carlos, donde buscará firmar grandes presentaciones y así volver al CAR.

Bryan Samir Félix conversó con AMPrensa.com y señala que está feliz por el gran momento que vive Alajuelense, club al que le tiene mucho cariño y a la que desea volver, sin olvidar que su objetivo en la actualidad es ayudar de gran forma a los sancarleños.

«Veo a La Liga de la mejor manera, es un club grande y merece estar ahí en el primer lugar, espero que sigan ganando porque sea como sea es el club que me debutó en primera división, es un aprecio que le tengo y está bien. Agradezco a la afición de Alajuelense, ellos han visto que cuando me ha tocado jugar con el primer equipo lo he hecho de la mejor manera y entonces, contento de ver que siempre me están viendo, todo es gracias a mi trabajo y si no hubiera trabajado no sería así, los liguistas son increíbles, sé me quieren de regreso y eso motiva a darlo todo con San Carlos, donde estoy cómodo dándolo todo para que el equipo salga adelante», dijo Bryan Samir Félix a AMPrensa.com.