La maquillista dio una reveladora entrevista sobre qué pensaba de casarse con su novio, Mauricio Hoffmann

Redacción– Recientemente, le llovieron críticas a María José Ulate, la actual novia de Mauricio Hoffmann, al conocer su opinión acerca del matrimonio.

la maquillista fue entrevistada por DBEB, donde le preguntaron si pensaba casarse con el presentador de dicho programa, a lo que su respuesta sorprendió a muchos.

«Ay santo padre, me cubra y me proteja, no no no, no estamos para eso», dijo Ulate.

Ante su respuesta, la maquillista fue criticada, y mientras hacía por Instagram la actividades de dejar la caja de preguntas para que sus seguidores aclaren dudas, muchos decidieron meter al tema a su ex, Yiyo Alfaro.

“Me dio mucha gracia porque hay muchos comentarios diciendo que yo terminé mi relación anterior porque me quería casar y eso no es así. ¡Bateadoras! No es así. Cuando yo terminé mi relación anterior yo no quise hacer un circo de eso, yo les conté a mis seguidoras cómo me sentía, pasé un proceso duro y difícil para superarlo, lo superé y seguí la vida. Pero me causa mucha gracia que hay gente que afirma que mi relación anterior terminó porque yo me quería casar, cuando en realidad no hay nada público donde yo haya mencionado eso y, bueno, los amigos en común de mi ex pareja y yo saben que no, nunca estuvo en los planes casarnos”, dijo en sus historias de Instagram.

El presentador y la maquillista estuvieron en una relación por 10 años, por lo que muchos aseguraron que iban a llegar a casarse.

Ante las incomodas preguntas, Majo decidió compartir un mensaje a sus seguidores, diciendo la sociedad no soporta ver a una mujer tranquila y feliz por sus propios medios, que ella piensa que todos necesitan ver a la mujer acompañada de un hombre, sin embargo dejó claro que ella no necesita de una pareja para solucionarse la vida.