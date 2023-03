El comentario del futbolista fue filtrado por alguien que se encontraba en su lista de «amigos cercanos» en Instagram

Redacción– El futbolista herediano, Kenneth Vargas se ha visto envuelto recientemente en una polémica, en la cual su ex pareja lo acusa de ser un mal padre.

Mariela Calderón expuso públicamente en redes sociales, una conversación con el futbolista donde le pedía que cuidara a su hijo para poder ir a la universidad.

La razón que molestó a la joven, fue cuando Vargas le mencionó que no le importaba que ella tuviera que ir a la universidad, y que él no podía cuidar al pequeño.

Ante la polémica que generó el pantallazo sobre la conversación que mantenían, el rojiamarillo se defendió con una imagen en sus «amigos cercanos» de Instagram, (donde los usuarios eligen que personas pueden ver el contenido), el cual fue filtrado por alguna persona dentro.

«Hoy firme mi nuevo contrato, Me aprobaron el crédito para comprarme mi primera casa, termine de pagar mi carro el mes pasado le doy más de 350 mil de pensión y según ella me va a doler que me queme en twitter y que le gente me tire hate, VÁYASE A LA MIERDA», aseguró Vargas en la imagen que ronda por redes.

El futbolista asegura, cada ocasión que puede cuida a su hijo, y que según él, fue expuesto de tal manera solo porque esta vez no podía.