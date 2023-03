Ocho cuestiona como se maneja el balompié mexicano

Redacción – El mediático arquero mexicano, Guillermo Ochoa, lanzó una fuerte crítica al fútbol de México, ya que considera que el mismo vive en una burbuja, lo que hace que no crezcan como muchos directivos aztecas desearían.

Ochoa asegura que en su nación piden demasiados millones por jóvenes, lo que le impide que muchas promesas aztecas no puedan emigrar al fútbol europeo.

Incluso, el arquero de 37 años señala que se la tuvo que jugar, sin pasaporte europeo y en una posición que cuesta más conseguir acomodo en un club, pero gracias a su calidad y grandes reflejos fue fichado por el Salernitana de Italia.

En el conjunto italiano cosecha 630 minutos en siete partidos, donde ha recibido 17 goles. Esos números han hecho que muchos se burlen del cancerbero, que aún así deja claro que como en México pagan buenos salarios, muchos prefieren quedarse en Liga MX.

Guillermo Ochoa dio una entrevista a Diario Marca y por eso afirma que la forma como se trabaja todo en México complica la situación de los jóvenes en su país.

«En México a veces piden demasiados millones por los jóvenes. El fútbol mexicano vive en una burbuja y los clubes europeos prefieren gastar esos millones en dos o tres chicos más baratos y con pasaporte europeo. Yo, por ejemplo, me la tuve que jugar: me fui libre de México y me mantuve casi 10 años sin pasaporte europeo y siendo portero, que es más difícil. Y más siendo portero mexicano, pues no había antecedentes. Toqué puertas, luché y creí en mí. Pero sí, en México se paga bien, y cuesta salir a un equipo menos grande. Chicharito pasó de Chivas al United pero no siempre es así. Si te quiere el Almería, por ejemplo, es más difícil salir de México pues allí se paga bien, el doble o el triple a veces. Eso complica al joven de nuestro país», afirmó Guillermo Ochoa a Diario Marca.