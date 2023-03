Jafet no se guardó nada en contra de Juan Carlos Rojas

Redacción – El entrenador rojiamarillo, Jafet Soto Molina, afirma que ya es suficiente la presión mediática que está ejerciendo Saprissa a los árbitros, por eso el polémico técnico señala que llega el VAR al país y les bajan de ocho a nueve títulos al Monstruo.

Soto está cansado del show que ha montado Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, que cada vez que puede crítica con todo el trabajo de los referís.

Incluso, los morados enviaron una carta pidiendo mayor claridad de parte de los silbateros. Jafet asegura que él nunca va defender a un árbitro, pero eso sí, deja claro que los referís se pueden equivocar, pero tampoco se les puede tachar de deshonestos.

Lea también: Contreras feliz por nuevo gol y espera seguir brillando con la camiseta del Herediano

Además, Soto señala que los 12 clubes de primera división están a nivel del Saprissa y por eso en una reunión realizada hace unos días se tomó la decisión de acabar el tema, pero en el Monstruo insisten con ese caso.

Fiel a su estilo polémico, Jafet Soto habló en conferencia de prensa y señala que por eso hay varios miembros del Monstruo que no quieren que llegue el VAR al fútbol nacional, ya que podrían dejar de ser campeones en el país.

«Ya es suficiente la presión que está haciendo Saprissa en contra de los árbitros, es suficiente porque uno se ha quejado y yo no soy una santa paloma, pero es suficiente la presión que está ejerciendo don Juan Carlos Rojas, que es miembro del Comité Ejecutivo y que ahora no sale él, sino que manda cartas y cuando él estuvo de acuerdo con acabar con el tema, pero él sigue y creo que ya es suficiente. Si quería quejarse debía hacerlo ese día y yo no estoy para defender a nadie, menos a un árbitro porque no sería Jafet, tampoco es mi estilo.

Pero si a defender la honestidad, los árbitros pueden ser terribles pero son honestos, si se equivocan es porque se equivocaron como cualquier otra persona, es suficiente por parte del Deportivo Saprissa, esa presión porque no quieren que le pite este o aquel, si ellos también lo hacen yo también lo pido, cada semana condicionan el tema arbitral, ya estamos en un mismo nivel los 12 equipos, es suficiente esa presión mediática que no beneficia el fútbol. Ya entiendo porque algunos miembros de Saprissa dijeron que no les interesan el VAR, metemos el VAR y les bajan ocho o nueve campeonatitos a ellos, ya es suficiente de ese tema», afirmó Jafet Soto Molina.