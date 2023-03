Campbell mostró su tristeza por lo ocurrido

Redacción – El respetado atacante de la Tricolor, Joel Campbell, asegura que es inaceptable cualquier acto de racismo en el fútbol o en la vida cotidiana, por eso considera que no es solo por ser Jeaustin Campos fue que se dieron consecuencias.

Campbell catalogó de triste el caso de Campos en contra del jamaiquino Javon East, a quién trató de «negro bastardo» y «negro de mierda» durante un entrenamiento generando que Saprissa tomara medidas y terminara despidiendo al entrenador de 51 años.

Desde la óptica del delantero patrio, el entrenador hizo ese acto deplorable ya obtuvo sus consecuencias tras ser despedido del Monstruo, donde también investigan a Ángel Catalina por aparentemente haber normalizado el acto.

Joel Campbell se refirió al polémico tema tras la derrota de La Sele de 0-1 ante Panamá y dejó saber su punto de vista señalando que eso no puede pasar en ningún ámbito de la vida, ya que siempre se deben respetar a las demás personas.

«Es un tema triste, tampoco es algo ajeno a lo que uno vive como país, obviamente ha pasado pero no como lo vivió Javon East, si lo hizo ya tiene las consecuencias del caso y la verdad que es una lástima, porque el fútbol es una inclusión tanto de hombres como mujeres, todo y creo que eso es inaceptable un acto de racismo, no solo por ser Jeaustin Campos, sino de cualquier persona, no es por sea solo en el fútbol, porque ahorita es lo más visible y lo más mediático, eso no puede pasar en ningún ámbito de la vida», afirmó Joel Campbell.

Según reveló Diario Extra, Campos habría perdido 114 millones de colones de su contrato con el Saprissa, el cuál había renovado por un año y cinco meses. Su salario mensual era de ¢8 millones 777 mil.