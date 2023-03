Tencio es de los mejores del mundo

Redacción – El respetado rider costarricense, Kenneth Tencio, asegura que trabaja con todo para poder ganar una medalla para Costa Rica en los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que buscará darlo todo para sellar su clasificación.

Tencio no oculta que gran anhelo es llenar de gloria al país en unas olimpiadas, por lo que buscará pulir su repertorio para conseguirlo. La calidad del deportista quedó demostrada en los X-Knights 2023, donde ganó medalla de oro al sumar 95 puntos.

Esa fantástica actuación en el Estadio Nacional emocionó a «Pollis», que recibió el cariño de todos los costarricenses que resaltaron lo hecho por el rider de 29 años.

Su deseo de clasificar a París ha hecho que el atleta tenga la agenda llena este año y anhela con tener un buen ciclo olímpico, el cuál lo llevará ir a competencias como el Panamericano de Paraguay, UCI BMX de Montpellier, Copa del Mundo de BMX y otras más.

Kenneth Tencio conversó con AMPrensa.com y señala que su deseo es retribuirle a los ticos todo el apoyo que le han dado con una medalla en unas olimpiadas.

«Es la meta, es algo que me prometí a mi mismo, quiero una medalla para Costa Rica en los Juegos Olímpicos 2024, al ver el apoyo que he tenido todos estos años, yo digo que como puedo devolver eso, creo que la mejor manera no sería solo con lo que estamos haciendo de construir el parque para que más chicos se puedan involucrar y todo, sino que también mostrar que siempre se puede más. Estoy sin palabras con todos los ticos, significa mucho ver a los niños sonreír y ver a la gente feliz», afirmó Tencio a AMPrensa.com.

Sin dudas, la calidad de Tencio es muy alta y por eso no es casualidad que sea de los mejores riders del mundo. En Tokio 2020 quedó en el cuarto lugar, por lo que el año entrante buscará darle una gran alegría al público costarricense.