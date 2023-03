Redacción – ¡Leyenda! Grandes números llevan a Cristiano Ronaldo ser elegido jugador del mes de febrero de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

CR7 arrasó en las votaciones de la RSL y se dejó el reconocimiento al futbolista más valioso del pasado mes, gracias a su extraordinario nivel con la camiseta del Al Nassr.

A sus 38 años, el Bicho mantiene una condición física envidiable que le ha permitido estar en un máximo nivel que se refleja en números de un verdadero crack.

𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗱 ⭐

Al Nassr superstar 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼 was at his phenomenal best throughout February, with eight goals and two assists in four run-outs 🐐#RoshnSaudiLeague | #CR7𓃵 | @Roshnksa | @AlNassrFC_EN | @Cristiano pic.twitter.com/HTpV1XxYKe

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 28, 2023