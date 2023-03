Contreras ya suma tres compromisos seguidos anotando

Redacción – Desde la óptica de Minor Díaz, referente en la historia del Herediano considera que Anthony Contreras es el hombre gol del equipo que nació grande y de la Selección Nacional, con la cuál asistió al Mundial de Catar 2022.

Díaz actualmente comanda al Municipal Liberia en Liga de Ascenso, pero sigue de cerca todo lo que pasa en el Team, por eso está muy contento por el buen momento que atraviesa Contreras, a quién el timonel conoce desde hace varios años.

Haberlo liderado en el desaparecido U-Universitarios y Guanacasteca hablan de lo perfecto que Minor conoce a Anthony, que hace poco dejó atrás una sequía de más de cuatro meses sin anotar en la primera división.

Contreras fue duramente cuestionado por la afición tica, que le achacaba la falta de claridad del atacante, que gracias a Jafet Soto pudo salir adelante de ese mal momento, ya que pese a todo lo que se decía de él, el técnico florense lo mantuvo como titular.

Minor Díaz conversó con AMPrensa.com y destaca el papel protagónico que tuvo Jafet Soto para que Anthony Contreras volviera a sonreír en el fútbol tico, donde ya el atacante suma tres goles al hilo con la camiseta del Herediano.

«Contreras lo conozco perfectamente, lo tuvo en liga menor de Herediano, yo me lo llevé a la U-Universitarios y después a Guanacasteca, a veces converso con él. Los delanteros suelen pasar ese tipo de rachas, lo que se debe tener es tranquilidad, paz y no hay que desesperarse, el gol ya le llegó pero eso es un tema de confianza, el técnico debe acercarse a conversar con él y rescatarlo, debes poner en la balanza el tipo de jugador que es, no tengo duda que en Herediano, Jafet Soto se sentó con Anthony, le quitó presión y le dio confianza, muchos periodistas y aficionados pedían banca para Contreras.

Sin embargo, Jafet lo mantuvo como titular y estoy seguro que conversó mucho con él, ya Anthony volvió a responder con goles, Anthony Contreras es el hombre gol del Herediano y de La Sele, es un jugador muy joven con 23 años y ya fue un mundial, sé lo que se esfuerza y pasó una racha como la tienen todos los delanteros, creo que él ya se sacudió de esa racha, Jafet Soto le dio la confianza que tanto necesitaba un delantero goleador como lo es Contreras», afirmó Minor Díaz a AMPrensa.com.

Saprissa, Pérez Zeledón y Puntarenas son los clubes víctimas de los goles de Contreras en este Clausura 2023, donde el atacante ha vuelto a sonreír.