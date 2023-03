Florenses son cuartos del torneo con 19 puntos

Redacción – Haber sido asistente técnico de Jafet Soto en el pasado hacen que Minor Díaz conozca a la perfección como trabaja el entrenador del Herediano, que ha mostrado un cara diferente en el campeonato desde su arribo al banquillo.

Aunque Díaz está concentrado en su labor como timonel del Municipal Liberia de Liga de Ascenso, siempre trata de seguir de cerca lo que se hace en el equipo que nació grande, especialmente lo que hace su gran amigo, Jafet.

Según Díaz, ver a Soto es algo bueno para el cuadro rojiamarillo, que pasó de no hacer bien ni cuatro pases seguidos bien a demostrar buen fútbol cosechando grandes resultados, que han hecho que el Herediano ya sea cuarto con 19 puntos en 11 fechas.

Conocer perfectamente a cada jugador le da un plus a Jafet, que desde su arribo se ha visto en un fantástico nivel hombres como Anthony Contreras y John Jairo Ruiz.

Minor Díaz conversó con AMPrensa.com y se deshizo en elogios hacia Soto Molina por sus grandes conocimientos que le ayudan a potenciar al cuadro florense.

«Jafet Soto es un buen entrenador y fue el primero que yo acompañé como asistente en primera división, tuvimos la oportunidad de llegara a una final que no pudimos ganar, Jafet es un tipo muy inteligente, sabe muchísimo de fútbol y es un muy buen entrenador de fútbol, para muestra es un botón, cada vez que el equipo no tiene una ruta clara, lo toma Jafet y lo enrumba otra vez, Herediano tiene varios partidos de jugar muy bien, cosa que no le veíamos al Herediano, ya que tenían varios partidos sin jugar a nada.

No hacían cuatro pases seguidos, Herediano es otro con Jafet Soto, él sabe muchísimo de fútbol, los conoce perfectamente a cada jugador, él está en el día a día y no tengo la menor duda que el Club Sport Herediano va pelear el campeonato, veo un Herediano jugando fútbol, bien aplicado y bien concentrado, es un entrenador que sabe lo que tiene que hacer para enrumbar al Herediano otra vez a buscar el campeonato», afirmó Minor Díaz a AMPrensa.com.