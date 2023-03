Redacción- El conocido periodista Jordi Martin asegura que Piqué intentó atropellarlo luego de haberle preguntado por Shakira.

El famoso periodista que trabaja como corresponsal para el «Gordo y la Flaca» afirma que el exfutbolista por poco y lo atropella, además de que consiguió su número para amenazarlo de muerte.

Hay que recordar que las aguas se siguen manteniendo turbias luego del estreno de «TQG» una colaboración entre Shakira y Karol G, en dónde ambas parecen que le están tirando duro a sus ex.

El periodista también asegura que él ha estado siguiéndole los pasos a Gerard y su actual novia Clara Chía y que por esta razón ha sido víctima de insultos por parte de ambos.

“Cuando salieron, Piqué aceleró la camioneta de tal manera que, por poco, me atropella”. Pero el conflicto continuó, debido a que siguió la huida de los novios en plena autopista: “Un poco más tarde, nos cruzamos en la carretera y ambos se reían de mí, me insultaban y me hacían señas obscenas”. Afirmó martin.