El Cali ocupa la casilla 18 en la primera división cafetera

Redacción – El reconocido técnico colombiano, Jorge Luis Pinto, está envuelto en una gran polémica en Colombia luego de que protagonizara roces con periodistas, que señalaron que el timonel tiene problemas en el camerino del Deportivo Cali.

Pinto no se guardó nada y asegura que los le achacan problemas en su plantel es un completo mentiroso, incluso dice que no hallan que inventarle a él para vender. El estratega también la pasa mal a nivel deportivo, ya que solo suman 6 puntos en seis jornadas.

La prensa cafetera afirma que el entrenador de 69 años tuvo una pelea con Germán Mera, defensor del Cali, que tiene complemente rota su relación con el timonel, que consideró de asco los rumores que se han esparcido sobre su figura.

Pero estos problemas no son nuevos en Pinto, ya que a nivel de la Selección Nacional de Costa Rica también tuvo roces fuertes con referentes ticos como Celso Borges, Bryan Ruiz y Keylor Navas, con quiénes fue hasta las instancias judiciales.

Jorge Luis Pinto habló en conferencia de prensa y afirma que lo que más se tenía está sucediendo, ya que no quería estar lidiando con periodistas mentirosos, pero lo cierto es que este tipo de temas siempre han perseguido al cafetero en los banquillos.

«Quien diga eso es un mentiroso de primera clase. Ya no hallan cómo encontrarle problemas a Pinto. ¡Qué barbaridad el periodismo, me asombro! Hablen con los jugadores si quieren. Eso es lo que me enferma a mí y no me lo como, ¡Qué vergüenza!. El que conozca un hecho concreto, que lo diga al aire, lo reto a que lo haga. Ese es el periodismo que no soporto, inventando historias para que los oigan y los lean.

Yo en eso no tengo ningún problema, porque no le debo favores a ningún periodista. Me da asco, a estas horas de mi vida, estar peleando con periodistas mentirosos y falsos, de esos que inventan noticias, como que yo me agarré con un jugador en el camerino. Eso es a lo que más le temía antes de regresar a Cali, aquello que ustedes llaman el bochinche», afirmó Jorge Luis Pinto Afanador.

Cuando dirigió a la Selección de Honduras también tuvo diferencias con referentes de aquel país, que incluso no volvieron más al combinado nacional por lo mismo.