González es uno de los líderes del León

Redacción – El capitán de La Liga, Pipo González, asegura que el objetivo principal de La Liga está al frente y es ser campeones nacionales otra vez, por lo que en el plantel rojinegro se mentalizan con mantener el buen nivel en el torneo.

Pese a perder el invicto en la última visita a Puntarenas, los manudos están concentrados de lleno en mantenerse líderes, por el zaguero erizo señala que al estar primeros están obligados a dar un poco más en el campeonato.

Los liguistas están claros en lo que quieren y por eso con una planilla diferente que solo piensa en ganar comandada por Andrés Carevic, los leonas esperan seguir dejando gotas de sudor en busca de llenarse de gloria al final en el certamen de Clausura.

Pipo González habló con AMPrensa.com y señala que en Alajuelense tienen la humildad para aceptar que deben seguir mejorando, esto con la intensión de mantener los pies en la tierra hacia su ruta de alcanzar el título 31 del León en su historia.

«El objetivo principal está al frente y es ser campeones otra vez. Es una planilla diferente, hay jugadores que no están y otros que son nuevos, los que estamos es porque no hemos ganado el derecho trabajando, el mensaje no es que La Liga perdió el invicto en Puntarenas, si no que se vino a dejar gotas de sudor en la cancha, hay que tenemos la humildad que debemos mejorar siempre, debemos aceptar eso. Estamos primeros y en La Liga sabemos que debemos dar un poco más, porque se nos van a venir partidos duros y difíciles en lo que va del campeonato», afirmó Pipo González a AMPrensa.com.