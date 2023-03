De León pide a zagueros de La Sele ubicarse con el clásico centroamericano

Redacción – Decir Julio César «Rambo» De León es hacer referencia a un gran jugador histórico de la Selección de Honduras, por lo que deja claro que Francisco Calvo y Kendall no están aptos ni tienen el recorrido para hacer alusión al Clásico Centroamericano.

Tanto Calvo como Waston señalaron días atrás, que el clásico centroamericano era Costa Rica vs Panamá, olvidándose ambos de la histórica rivalidad entre ticos y catrachos.

Esa situación no le gustó nada a De León, que señala que eso deberían preguntárselo Francisco y Kendall a jugadores históricos de Costa Rica como Paté Centeno, Luis Marín o Wanchope, que vivieron en carne propia grande encuentros ante los hondureños.

Para De León que en su momento jugó con clubes de Italia como Genoa, Torino y Parma, lo que piensan estos zagueros ticos es algo que no avala, ya que cuándo él enfrentaba a La Sele era a morir, ya que solo importaba solo sacar un país ganador.

Rambo De León conversó con AMPrensa.com y le mandó un claro mensaje a los defensores patrios, con el fin de que se ubiquen cuál es el verdadero clásico centroamericano.

«Con el respeto que se merecen Calvo y Waston no están aptos para hablar del Clásico de Centroamérica, no tienen el recorrido suficiente para hablar de eso, deberían preguntarle a los viejos históricos de Costa Rica como Paté Centeno, Wanchope o hasta Luis Marín para poder decir que ya un Costa Rica vs Honduras no es el clásico de Centroamérica, cuando siempre lo ha sido y nunca he escuchado que México le tenga más temor a Panamá, Honduras o Costa Rica.

Nosotros siempre hemos considerado que nuestro rival principal es Costa Rica, luego México, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y de último Panamá, pero el clásico es ticos contra hondureños, que me vengan a decir Waston o Calvo que tienen poco recorrido en fútbol, no han jugado en grandes ligas ni mucho menos, es muy distinto eso y no me vengan a decir este par que Costa Rica vs Honduras no es un clásico, cuando yo iba a Costa Rica a morir, no existía un partido con empate, ganaba Costa Rica o ganaba Honduras, Panamá siempre ha sido defensivo.

Hasta ahora es que están más o menos los panameños, mejorando pero siempre la logística de ellos es venir y defender los resultados, difícilmente Panamá ha ganado en Costa Rica algo importante, solo amistosos, Calvo y Waston hablan porque no saben la historia de los clásicos centroamericano, es sencillo y solo basta que se informen o se ubiquen», afirmó Julio César «Rambo» De León en charla con AMPRENSA.COM.

Actualmente, De León tiene 43 años y sigue jugando en la segunda división de Honduras con el Atlético Junior donde aún muestra su gran calidad y buen toque.