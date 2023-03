“Los países fundadores de esta Alianza creemos en que no hay un desarrollo imaginable ajeno a la democracia. Bajo esa visión defendemos la autonomía y la autorrealización de los pueblos que en libertad forjan su futuro. Para nosotros no existe patria pequeña, porque la extensión territorial de un país no mide el tamaño de sus aspiraciones”, mencionó el Presidente de la República.