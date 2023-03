Asegura que ella nunca lo hizo con mala intención

Redacción– Hace unos meses, Sheiris Montero, la futura esposa de Greivin Morgan, se vió envuelta en una polémica luego de criticar públicamente la forma de vestir de Karina Ramos.

Ante el comentario, Montero brindó una entrevista a De Boca en Boca, donde contó que tuvo que pedirle disculpas a la ex Miss Costa Rica.

«Yo nada más mencioné temas del outfit, que de hecho yo le escribí a ella, me acerqué a hablar directamente ella y le dije ‘no es que no lo dije, lo dije así’ y no es nada personal», dijo a DBEB.

Según dijo la prometida de Morgan, Karina fue muy comprensible y le respondió de buena manera, hasta aclaró que la gente ha malinterpretado el asunto.

En el momento, Sheiris criticó el atuendo que utilizó Karina para Picnic Fest 2023, diciendo que el encaje se había quedado en al¿ños atrás.

Sin embargo, según Montero, hasta ella misma se hace «auto bullying» cuando se viste mal.